Crise de l'immobilier : la chute du nombre de permis de construire se poursuit

( AFP / LUDOVIC MARIN )

"De février 2023 à janvier 2024, 369.300 logements ont été autorisés à la construction, soit 113.000 de moins que lors des douze mois précédents", selon le ministère de la Transition écologique ce vendredi 1er mars.

C'est une baisse de 23,4% sur douze mois. En janvier, le nombre de permis de construire a continué de diminuer, avec 369.300 nouveaux logements autorisés sur un an, selon des chiffres provisoires du ministère de la Transition écologique publiés ce vendredi 1er mars. En janvier 2024, les autorisations de logements diminuent et s’établissent à 31.800 (-1% par rapport à décembre).

Au total, "de février 2023 à janvier 2024, 369.300 logements ont été autorisés à la construction, soit 113.000 de moins que lors des douze mois précédents (- 23,4 %) et 19,9 % de moins qu’au cours des douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020). Il s'agit du plus faible total depuis le début de la série en 2000", détaille le ministère. Le nombre estimé de chantiers commencés, qui suit traditionnellement de quelques mois celui des permis, serait "en repli" avec 291.100 mises en chantier sur 12 mois, une baisse de 24,6%. La diminution des autorisations concerne tous les types d'habitat : l'individuel pur (- 33,1 %), l'individuel groupé comprenant les lotissements (- 15,5 %), et le collectif (- 21,1%).

Ces statistiques sont le reflet d'une profonde crise de la construction comme de l'ensemble de la filière du logement, en raison d'une chute de la demande liée au resserrement drastique des conditions d'emprunt, du désintérêt des investisseurs pour l'investissement locatif, jugé moins rentable, mais aussi de la hausse des coûts de construction et des prix du foncier.