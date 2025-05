"Crapule": Larcher porte plainte contre l'eurodéputée LFI Rima Hassan

information fournie par AFP • 17.05.2025 • 18:41 •

La température monte encore d'un cran à Cannes samedi avec l'arrivée sur la Croisette de Robert Pattinson et Jennifer Lawrence, mégastars à l'affiche de "Die, My Love", présenté en compétition en fin de journée. Pattinson en chemise à carreaux fins et blazer gris, ... Lire la suite