Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covid-19: Une commission de la FDA examinera la demande de Moderna le 17 décembre Reuters • 30/11/2020 à 23:38









COVID-19: UNE COMMISSION DE LA FDA EXAMINERA LA DEMANDE DE MODERNA LE 17 DÉCEMBRE NEW YORK (Reuters) - Le laboratoire Moderna a annoncé lundi avoir déposé une demande d'autorisation en urgence de son vaccin contre le Covid-19 auprès de la Food and Drug Admnistration (FDA), l'agence américaine du médicament. Moderna est, après Pfizer, la deuxième compagnie à déposer une demande devant la FDA. L'agence fédérale a annoncé de son côté que sa commission consultative chargée des vaccins et des produits biologiques associés (VRBPAC) se réunirait le 17 décembre pour examiner le dossier de la firme de biotechnologie. Cette commission doit se pencher sur la demande de Pfizer le 10 décembre. D'après le Dr Moncef Slaoui, nommé par Donald Trump pour coordonner le développement d'un vaccin contre le Covid-19, l'objectif des autorités est d'être en mesure de livrer des vaccins aux centres d'immunisation dans les 24 heures suivant son autorisation. Moderna avait annoncé dans la journée qu'elle déposerait ux Etats-Unis et en Europe des demandes d'autorisations de mise sur le marché pour son vaccin, sa formule ayant montré une efficacité à 94,1% dans les études cliniques de stade avancé. Ces études ont également démontré que le vaccin de Moderna avait évité dans 100% des cas étudiés le développement d'une forme grave de COVID-19. Comme celui de Pfizer co-développé avec BioNTech, le vaccin de Moderna utilise la technologie de l'ARN messager (ARNm), qui repose sur des gènes synthétiques pouvant être générés et fabriqués en quelques semaines. (Julie Steenhuysen et Michael Erman; version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.