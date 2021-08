Covid-19 : un rappel vaccinal recommandé pour les plus de 65 ans

Pour la Haute Autorité de santé (HAS), les personnes de plus de 65 ans pourraient recevoir une dose de rappel avec un vaccin à ARNm contre le Covid-19. Les personnes à risque sont également concernées par les recommandations de l'autorité, dans un avis publié ce mardi 24 août.

Les Français concernés pourront recevoir cette dose à compter du début de la campagne de vaccination antigrippale prévue fin octobre. Dans le détail, ce rappel devra être administré six mois après la primo-vaccination complète. Les personnes ayant reçu le vaccin Janssen pourront recevoir une deuxième dose à ARNm à partir de quatre semaines après la première injection. « On pourrait démarrer début septembre », avait de son côté avancé Olivier Véran ce lundi, tout en précisant qu'il y aurait « forcément » un délai d'au moins six mois entre la 2e et la 3e injection.

Un consensus scientifique sur les catégories concernées par le rappel

Environ 5 millions de personnes ont été ciblées en priorité pour cette dose de rappel. Ce chiffre inclut principalement les résidents d'Ehpad et d'unités de soins de longue durée (USLD), les personnes de plus de 80 ans vivant à domicile, ainsi que les malades à très haut risque de forme grave de Covid et les patients immunodéprimés.

Le ministre de la Santé a saisi la HAS, le 18 août 2021, sur

