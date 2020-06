Covid-19 : quand Didier Raoult rend hommage à BHL

Didier Raoult dans son bureau à Marseille. © GERARD JULIEN / AFP

À quelques heures de son audition très attendue, le controversé professeur Didier Raoult vient de mettre en ligne sa vidéo hebdomadaire. Fidèle à lui-même, le moins que l'on puisse dire est que, malgré les études qui se multiplient et qui ne vont pas dans le sens de son traitement à base d'hydroxychloroquine, il ne baisse pas la garde. « Si on n'avait pas eu peur, on aurait eu deux fois moins de morts ; si on m'avait écouté, on aurait eu deux fois moins de morts », a-t-il déclaré à La Provence.

Dans sa nouvelle vidéo, on distingue sur sa table le livre de notre éditorialiste Bernard-Henri Lévy, Ce Virus qui rend fou. Et, à deux reprises au cours de l'enregistrement, le professeur en fait mention et lui rend hommage.

Bernard-Henri Lévy, lui, n'avait jamais pris position sur ce qui est devenu « l'affaire Raoult ». Mais Didier Raoult, lui, semble d'accord avec le philosophe pour penser qu'une épidémie de folie a suivi de fort près l'épidémie de Covid. Le livre du philosophe est le cri de colère d'un homme « sidéré » par « la grand-peur » qui s'est abattue sur le monde avec l'apparition de la pandémie. Le « virus du virus » soutient l'écrivain, c'est « notre ahurissante docilité à l'ordre sanitaire en marche ».

