Covid-19 : « Nous n'avons pas encore tiré toutes les leçons de la première vague »

Pas de caméras, plus de famille ni de visiteurs. Pris dans la tourmente du Covid-19, les hôpitaux se referment sur eux-mêmes. C'est à ce moment précis que le Professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'Hôpital Tenon à Paris, décide de tenir son « carnet de bord par temps de coronavirus ». Témoin de l'intérieur, il consigne ses impressions et ses analyses jour après jour, rassemblées dans un livre au titre sans appel : Nous n'étions pas prêts (Ed JC Lattès). Factuel, précis mais également profondément humain, le médecin raconte comment lui et ses collègues ont couru derrière l'épidémie faute d'avoir su saisir à temps le caractère inédit du Sars-Cov2 et d'avoir pu anticiper sa puissance de désorganisation des systèmes de santé.

Gilles Pialoux revient pour Le Point sur les moments charnières d'une épidémie rythmée par l'impréparation, la « pénurie érigée en doctrine », le « tri » des patients admis en réanimation, mais aussi sur l'isolement des patients. Il pointe également son inquiétude pour les prochains mois. Alors que la menace d'un retour de l'épidémie se précise, le médecin estime que les leçons n'ont pas toutes été tirées des erreurs commises au cours de la première vague. Pour lui, la France n'est pas encore suffisamment prête, comme le laisse craindre le manque de coordination et de matériel pour réaliser les tests.

