Covid-19 : la CGT parvient à faire fermer l'usine Renault de Sandouville

Après l'américain Amazon, le français Renault est mis sur le banc des accusés par la CGT. Saisi en référé par le syndicat, le tribunal du Havre a condamné le constructeur « à suspendre la reprise de la production » sur son usine de Sandouville, en Seine-Maritime, où travaillent près de 2 000 personnes. Selon l'ordonnance, cette relance ne « permet pas d'assurer (...) la sécurité des travailleurs de l'usine face au risque lié au Covid-19 ». La justice réclame la mise en œuvre « des actions de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ». Elle demande au Losange « une régularisation de la procédure de consultation du CSE » et de « modifier tous les plans de prévention ainsi que les protocoles de sécurité ».

L'usine, qui avait repris partiellement l'activité le 28 avril après l'avoir arrêtée le 16 mars à cause de l'épidémie du Covid-19, a stoppé net la production jeudi 7 mai. « Le temps de la mise en place effective » de mesures comme « organiser et dispenser pour chacun (des) salariés avant qu'ils ne reprennent le travail une formation pratique et appropriée ».

Le « mécontentement » des autres syndicats

C'est un coup dur pour Renault, dans une situation financière déjà

