Courant coupé à Cannes et ses alentours au dernier jour du festival, 160.000 foyers privés d'électricité

Une importante panne d'électricité affecte depuis samedi matin l'ouest des Alpes-Maritimes, avec 160.000 foyers privés d'électricité à la mi-journée, notamment à Cannes, au dernier jour du Festival de cinéma dont la clôture se déroulera normalement selon les organisateurs.

"Une importante panne d'électricité touche actuellement l'ouest des Alpes-Maritimes", a indiqué le préfet du département sur X. La coupure affecte depuis 10H00 "Cannes et les communes alentour et prive 160.000 foyers d'alimentation électrique", a précisé RTE sur X.

En dépit de la panne, la cérémonie de clôture du 78e festival de Cannes, prévue dans la soirée, pourra se dérouler "dans des conditions normales", ont assuré les organisateurs, précisant que le Palais des Festivals avait "basculé sur un système d'alimentation électrique indépendant".

Néanmoins, les projections cannoises, prévues au Cineum, un cinéma indépendant du Palais, ont été "interrompues et reprendront dès que l'alimentation électrique sera rétablie", a ajouté le festival.

Selon le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE, la ville de Cannes a été touchée par une première panne dans la nuit, après l'incendie d'un poste de haute tension à Tanneron, dans le Var.

Cet incendie, d'origine criminelle selon les premiers éléments de l'enquête, s'est déclaré vers 02H00 du matin et a été circonscrit à 07H00 après l'intervention de sept engins et vingt sapeurs-pompiers, a indiqué à l'AFP la préfecture du Var.

Selon une source de la gendarmerie, "il y a eu une coupure d'électricité dans la ville de Cannes de 02H50 à 03H30". Le courant a ensuite été rétabli.

Mais dès 10H00, les journalistes présents à Cannes pour le Festival ont constaté que l'électricité était à nouveau coupée. L'horloge de Cannes, visible depuis la terrasse des journalistes couvrant le Festival, est depuis lors bloquée à 10H02.

Restaurant personnel stand amid empty tables as after a power outage struck Southwestern France, on the final day of the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 24, 2025. A major power outage hit the area around the French Rivera resort of Cannes on May 24, the final day of the city's film festival, though organisers said the closing ceremony would not be affected. The cause of the power cut, which began just after 10:00 am (0800 GMT), was a fire in a substation in the nearby village of Tanneron, probably an arson attack, police sources told AFP, asking not to be named.Grid operator RTE said 160,000 homes had been affected in Cannes and the surrounding area. The festival said it had "switched to an alternative electricity power supply, which enables us to maintain the events and screenings planned for today in normal conditions, including the closing ceremony". ( AFP / Sameer AL-DOUMY )