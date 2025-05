Coupe des champions de la CONCACAF : L’Inter Miami de Messi éliminé

Il n’y a pas eu de remontada cette fois.

Déjà malmenés par les Whitecaps de Vancouver lors de la demi-finale aller de la Coupe des champions de la CONCACAF (2-0), Lionel Messi et ses camarades n’ont pas réussi à retourner la vapeur lors du match retour dans la nuit de mercredi à jeudi en s’inclinant de nouveau face à la franchisse canadienne (1-3) . Conséquence : l’Inter Miami est éliminé aux portes de la finale . C’est la deuxième fois que le champion du monde argentin, qui n’a pas été brillant lors de cette rencontre (et n’a plus marqué depuis quatre rencontres) échoue dans cette compétition continentale, que seuls deux clubs américains (Los Angeles Galaxy et Seattle Sounders) sont parvenus à soulever depuis sa création en 1962.…

TM pour SOFOOT.com