Coronavirus : vers une deuxième vague dès cet été ?

« Je crains une seconde vague dès cet été. » Malgré la baisse constante du nombre de cas de nouveau coronavirus en France, le Pr Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, n'est guère optimiste. Dans les colonnes du Parisien, lundi 6 juillet 2020, l'expert s'étrangle, témoin du « grand laxisme » dont fait preuve l'Hexagone au regard de la crise sanitaire.

Éric Caumes fustige notamment le laisser-aller qui règne aux frontières, et plus particulièrement dans les aéroports, qui font pourtant face à un flux de voyageurs potentiellement contaminés au Covid-19. Alors que le bon élève autrichien « trace » les touristes en prenant leurs coordonnés, le pays de Pasteur se contente de demander au visiteur s'il a des symptômes. « Pas un numéro de téléphone, rien ! » fulmine le médecin. Et de prévenir : « On traite le virus avec mépris, on se fera rattraper. »

Où sont les 700 000 tests par semaine qu'on nous avait promis ?

Selon lui, la France a « perdu sa culture de la santé » ces quinze dernières années. Résultat : « Pour le Covid-19, il n'y a pas de traitement, pas de vaccin [...]. Où sont les 700 000 tests par semaine qu'on nous avait promis ? » La piètre gestion des flux de voyageurs ne serait pas le seul

