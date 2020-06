Coronavirus : un protocole sanitaire allégé dans les écoles

Les mesures sanitaires seront allégées dès le 22 juin. © Jc Milhet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Dès lundi prochain, le 22 juin, les crèches, écoles et collège accueilleront l'ensemble des élèves pour qui le retour en classe, pour quelques semaines, sera obligatoire. Ce retour sera possible grâce à l'assouplissement du protocole sanitaire qui a encadré de façon stricte, à partir du 11 mai, la réouverture des écoles.

Jusqu'à présent, le protocole impose une distanciation entre élèves de 4 m2. Désormais, il ne faudra plus respecter qu'une distance d'« un mètre latéral entre chaque élève ». Selon les informations de BFM TV, qui explique avoir consulté une version « très sérieuse mais non définitive » du protocole avant sa publication, la distanciation n'est maintenue que pour les élèves de différents groupes. Dans les salles ou à l'extérieur, les élèves d'une même classe ne seront plus tenus de maintenir leurs distances. Au lycée, en revanche, la distanciation d'un mètre doit être respectée pour tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les profs dispensés de masques

Autre symbole d'allègement du protocole sanitaire, les enseignants seront désormais dispensés de masques en salle de classe. En dehors, il est toujours conseillé. « Lorsque le masque n'est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur-intérieur (ne pas le rouler)

