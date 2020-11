Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Total décide un arrêt "conjoncturel" de Donges, en perte Reuters • 24/11/2020 à 11:14









CORONAVIRUS: TOTAL DÉCIDE UN ARRÊT "CONJONCTUREL" DE DONGES, EN PERTE PARIS (Reuters) - Total a annoncé mardi sa décision de placer la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) en "arrêt conjoncturel" pour les mois à venir dans l'attente de meilleures conditions économiques, alors que le site fonctionne à perte dans le contexte d'un environnement détérioré par l'impact du coronavirus. Selon des sources syndicales, cet arrêt débutera lundi et pourrait durer quatre mois. "La crise COVID impacte à la baisse la consommation de produits pétroliers ce qui entraîne une très forte dégradation des marges de raffinage. Dans ce contexte la raffinerie de Donges fonctionne à perte, nous avons donc décidé de la placer en arrêt conjoncturel pour les mois à venir dans l'attente de meilleures conditions économiques", a indiqué Total dans une déclaration. Le projet de modernisation de Donges - de 450 millions d'euros - "se poursuit", a cependant ajouté Total. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

