Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Renforcement des tests et période d'isolement réduite, annonce Castex Reuters • 11/09/2020 à 18:00









CORONAVIRUS: RENFORCEMENT DES TESTS ET PÉRIODE D'ISOLEMENT RÉDUITE, ANNONCE CASTEX PARIS (Reuters) - La politique de dépistage du coronavirus va être renforcée et la période d'isolement des personnes testées positives réduite à sept jours, a annoncé vendredi le Premier ministre Jean Castex, alors que la France a enregistré jeudi 9.843 nouveaux cas en 24 heures, un niveau sans précédent depuis le début de l'épidémie. Face au rebond du nombre de patients hospitalisés, y compris en réanimation, Jean Castex a appelé les Français au "sens des responsabilités", en leur demandant de faire preuve "pour quelques mois encore d'un civisme exigeant", à commencer par le respect des gestes barrière. "Le conseil de défense a décidé de réduire la période d'isolement à sept jours, c'est à dire la période où un malade est contagieux. Il faut impérativement la respecter", a souligné le Premier ministre. (Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.