Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Londres demande à la MHRA d'évaluer le vaccin développé par AstraZeneca Reuters • 27/11/2020 à 06:37









CORONAVIRUS: LONDRES DEMANDE À LA MHRA D'ÉVALUER LE VACCIN DÉVELOPPÉ PAR ASTRAZENECA LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a demandé vendredi à l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d'évaluer le vaccin contre le COVID-19 développé par l'université d'Oxford et AstraZeneca en vue de sa commercialisation. AstraZeneca s'attend à ce que 4 millions de doses soient disponibles en Grande-Bretagne d'ici la fin du mois prochain, et le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, prévoit que le vaccin soit disponible avant Noël. "Nous avons officiellement demandé à l'organisme de réglementation d'évaluer le vaccin d'AstraZeneca, de vérifier les données et de déterminer s'il correspond aux normes de sécurité", a déclaré Matt Hancock dans un communiqué. "Cette lettre est une étape importante vers le déploiement d'un vaccin aussi rapidement que possible et en toute sécurité". L'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé évalue déjà le vaccin à mesure que les données sur sa sécurité et son efficacité sont publiées. Matt Hancock a également demandé à la MHRA d'approuver le candidat de Pfizer et BioNTech après qu'il se soit avéré efficace à 95%. AstraZeneca a annoncé lundi que son candidat vaccin contre le COVID-19, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, affichait jusqu'à 90% d'efficacité selon des résultats préliminaires d'un essai clinique de phase III. (version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.