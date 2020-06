Coronavirus : les enfants seraient moins contagieux que les adultes

L'étude a été réalisée auprès de 605 enfants de moins de 15 ans. (illustration) © Mathieu Menard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Plusieurs mois après son apparition, le coronavirus reste encore particulièrement méconnu pour certains aspects. Ainsi, fin avril, des scientifiques s'inquiétaient de l'apparition d'une forme de grave de la maladie chez les enfants. Une situation alors jugée inquiétante, même si les cas restaient relativement peu nombreux. Une étude menée en Île-de-France auprès de 605 mineurs dévoile que les enfants et les adolescents seraient moins susceptibles d'être contaminés et de propager l'épidémie, explique Le Monde.

L'étude a été publiée par l'Association française de pédiatrie ambulante en prépublication sur le site MedRxiv. Le professeur Cohen, pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil et qui a coordonné l'étude, souligne que « les enfants sont moins contaminés et moins contaminants ». À l'heure actuelle, les cas pédiatriques ne représentent que 1 à 5 % du total des cas de coronavirus diagnostiqués dans le monde. Pour réaliser l'étude, 27 médecins pédiatres de la région francilienne ont été mis à contribution pour un total de 605 patients de moins de 15 ans, entre le 14 et 21 mai. 322 patients étaient asymptomatiques et, parmi eux, 118 avaient eu auparavant des antécédents de symptômes. 283 présentaient, eux, des symptômes légers.

