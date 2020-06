Coronavirus : le saumon, victime collatérale de la crise en Chine

La nouvelle a rapidement fait le tour du pays, faisant du saumon une persona non grata au sein des supermarchés et restaurants de la capitale. © MLADEN ANTONOV / AFP

Après le Pangolin et la chauve-souris, c'est au tour du saumon d'être mis au banc des animaux par les Chinois, accusé de jouer un rôle dans la transmission du Covid-19. Et les preuves seraient accablantes : des traces du maudit virus auraient été détectées sur des planches servant à découper le saumon au sein du gigantesque marché Xinfadi de Pékin, ce nouveau cluster qui inquiète au plus haut point les autorités.

La nouvelle a rapidement fait le tour du pays, faisant du saumon une persona non grata au sein des supermarchés et restaurants de la capitale. Les importations en provenance d'Europe ont quant à elles été interrompues, rapportent nos confères de la BBC ce jeudi 18 juin. Le centre chinois de contrôle des maladies (CDC) s'est pourtant fait l'avocat du saumon, affirmant qu'il était peu probable que son client à écailles soit un hôte - où même un hôte intermédiaire - du nouveau coronavirus. Trop tard.

Le pays a commencé à s'emballer jeudi 11 juin 2020, lorsque Pékin a recensé son premier cas local de Covid-19 après 57 jours sans nouvelle infection. Depuis, près de 150 cas ont été confirmés. Et la plupart des malades ont un lien avec le marché Xinfadi, énorme structure où se pressent chaque jour des dizaines de milliers de personnes. La panique a donc saisi la population lorsqu'une quarantaine d'échantillons pris sur le marché se

