Coronavirus : le Royaume-Uni explore la piste de la vitamine D

Des études sont en train d'être menées sur le rôle que pourrait avoir la vitamine D. (Photo d'illustration) © BEN STANSALL / AFP

Un bon taux de vitamine D permet-il de réduire le risque de contracter le coronavirus ? C'est la question que se posent les autorités sanitaires britanniques, explique The Guardian. Pour Santé publique Angleterre (Public Health England, PHS), la vitamine D peut potentiellement réduire le risque de coronavirus, mais les preuves demeurent insuffisantes pour le moment. Alors, des études sont en train d'être menées.

Lire aussi Scandale du « Lancet » : « Chaque année, 1 500 études sont rétractées »

PHS soutient des recherches conduites par l'Institut national pour l'excellence en santé et en soins (National Institute for Health and Care Excellence, NICE). Ses conclusions seront rendues dans quelques semaines. De son côté, Santé publique Écosse (Public Health Scotland, PHS) et le Système de santé national (National Health System, NHS) envisagent de prescrire la fameuse vitamine dans les hôpitaux et aux groupes à risques pour éviter une deuxième vague.

Lire aussi Hydroxychloroquine : « La science ne se fait pas sur YouTube ! »

Facteur de risque

Selon Adrian Martineau, professeur d'infection respiratoire et d'immunité à l'Université Queen Mary de Londres, le fait que les personnels de santé britanniques noirs, originaires d'Asie et des minorités ethniques aient été plus touchés par le coronavirus que le reste de la population pourrait être à

... Lire la suite sur LePoint.fr