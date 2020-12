Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La France "encore loin" de l'objectif des 5.000 cas, dit Salomon Reuters • 07/12/2020 à 19:49









CORONAVIRUS: LA FRANCE "ENCORE LOIN" DE L'OBJECTIF DES 5.000 CAS, DIT SALOMON PARIS (Reuters) - La France est encore loin de l'objectif des 5.000 cas de COVID-19 par jour fixé par le gouvernement pour lancer la nouvelle étape du déconfinement, a déploré lundi le directeur général de la santé. "En Europe, la pression épidémique demeure élevée, ce qui implique un risque important de rebond en cette saison hivernale propice aux épidémie virales", a déclaré Jérôme Salomon lors d'une conférence de presse. "En France, la diminution du nombre de cas positifs, après une forte baisse, marque le pas depuis maintenant une semaine. Chaque jour, plus de 10.000 nouvelles personnes sont testées positives contre 5.000 au coeur de l'été", a-t-il poursuivi. "Nous devons être vigilants devant cette évolution récente, mais nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5.000 cas par jour." Jérôme Salomon en a signalé lundi 3.411, soit le chiffre le plus bas depuis le 31 août, mais le bilan est souvent très inférieur à la moyenne le premier jour de la semaine. La veille, 11.022 nouveaux cas avaient été signalés et samedi, le total était de 12.923. "Malgré tous nos efforts, nous sommes toujours face à un risque élevé (...) L'impact hospitalier de la COVID-19 reste majeur et la pression en réanimation au-dessus des seuils d'alerte, notamment en Auvergne-Rhones-Alpes. La baisse des admissions s'est aussi ralentie, en particulier en Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur", a insisté le directeur général de la Santé. Selon lui, 26.365 patients sont actuellement hospitalisées en raison du COVID-19 et 3.198 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 72 de plus et 22 de moins que dimanche. En ce qui concerne les décès, 366 sont survenus en 24 heures dans les hôpitaux, ce qui porte le bilan français de l'épidémie à 55.521 morts pour 2.295.908 cas, selon Santé publique France. Interrogé sur un éventuel report de la deuxième étape du déconfinement, envisagée pour le 15 décembre, Jérôme Salomon a indiqué que cela dépendrait de l'évolution de la situation dans les prochains jours. "On est tous dans un combat identique qui est un combat européen contre cette deuxième vague qui s'impose pour des raisons essentiellement météorologiques et on adaptera nos préconisations au bon sens des Français", a-t-il ajouté. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.