CORONAVIRUS: L'UE VEUT PROLONGER À MI-2021 LE DISPOSITIF SUR LES AIDES D'ETAT par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - L'assouplissement des règles sur les aides d'Etat, qui permettent aux entreprises affectées par la crise du coronavirus de recevoir des subventions publiques, pourrait être prolongé jusqu'au 30 juin 2021, a déclaré vendredi la commissaire européenne à la Concurrence. Cette mesure, instaurée en mars, a permis aux entreprises de bénéficier de près de 3.000 milliards d'euros d'aides publiques, l'Allemagne représentant 54% de ce montant, la France et l'Italie 14%. "Les effets de la crise vont perdurer pendant un certain temps. C'est pourquoi nous proposons de prolonger cette mesure temporaire jusqu'au milieu de l'année prochaine et de l'ajuster aux besoins en cours des entreprises, tout en protégeant le marché unique de l'UE", écrit Margrethe Vestager, dans un communiqué. La Commission européenne va désormais recueillir l'avis des Etats membres avant de prendre une décision. (Foo Yun Chee; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

