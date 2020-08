Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'UE achève ses discussions préliminaires avec CureVac Reuters • 20/08/2020 à 12:37









CORONAVIRUS: L'UE ACHÈVE SES DISCUSSIONS PRÉLIMINAIRES AVEC CUREVAC BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé jeudi l'achèvement des discussions exploratoires entamées avec CureVac en vue de l'achat de 225 millions de doses du candidat vaccin contre le coronavirus auquel travaille de la société allemande de biotechnologie. "Nous avons conclu aujourd'hui les discussions avec la société européenne CureVac pour augmenter les chances de trouver un vaccin efficace contre le coronavirus", a déclaré Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé. L'UE va maintenant négocier avec CureVac un contrat pour garantir que les 27 Etats membres auront accès à ce vaccin s'il s'avère sûr et efficace. (Francesco Guarascio, version française Jean-Philippe Lefief)

