Coronavirus : l'ambassadeur de France à Pékin aurait alerté l'exécutif dès décembre

Le Quai d'Orsay a démenti qu'Emmanuel Macron ait été alerté directement par l'ambassadeur de France à Pékin. © FRANCOIS MORI / POOL / AFP

Décembre 2019. Wuhan est en proie à un étrange virus qui décime sa population et va bientôt se répandre comme une traînée de poudre sur toute la planète. Si Pékin attend plusieurs semaines avant de révéler au monde la gravité du Covid-19, l'ambassadeur de France à Pékin, Laurent Bili, aurait averti l'Élysée et le Quai d'Orsay dès décembre de l'émergence du nouveau coronavirus, selon les informations rapportées mercredi 6 mai 2020 par nos confrères du Canard enchaîné. Des « informations alarmantes », dont ni Emmanuel Macron ni Jean-Yves Le Drian n'auraient tenu compte, persifle le Palmipède.

Face à cette révélation, le ministère des Affaires étrangères a confirmé mercredi avoir été informé le 31 décembre de l'apparition du Covid-19 en Chine. Le Quai d'Orsay a toutefois démenti qu'Emmanuel Macron ait été alerté directement par l'ambassadeur de France à Pékin. « Dès que les autorités de Wuhan ont annoncé la nouvelle pneumopathie le 31 décembre 2019, le consul général à Wuhan a alerté, le jour même, le centre de crise et de soutien du ministère et l'ambassade » à Pékin, précise le Quai. Et de poursuivre : « Plusieurs actualisations de la fiche des conseils aux voyageurs seront alors effectuées à partir de début janvier », sur la base des informations transmises par le consulat à Wuhan, ajoute le ministère des Affaires étrangères.

Lire aussi Coronavirus : des

... Lire la suite sur LePoint.fr