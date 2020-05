Coronavirus en France : les chiffres des décès, département par département

Plus de 26 000 personnes sont mortes du coronavirus en France. (illustration) © Miquel Llop / NurPhoto / NurPhoto via AFP

L'épidémie de coronavirus a fait au moins 26 380 morts en France depuis début mars, mais le bilan des dernières 24 heures est en baisse, avec 70 nouveaux décès, contre 80 sur la journée précédente, a annoncé dimanche la Direction générale de la santé. L'épidémie a tué 16 642 personnes dans les hôpitaux, soit 69 décès de plus en 24 heures, le bilan quotidien le plus faible depuis cinq semaines, et 9 738 dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux (+1), a précisé la DGS dans un communiqué.

Lire aussi C'était Paris au temps du confinement

Les chiffres en détail par département :

Ain : 86 personnes sont décédées du Covid-19 à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. 134 sont actuellement hospitalisées, dont 6 en réanimation. 303 personnes sont retournées à leur domicile.

Aisne : 231 personnes sont décédées du Covid-19 à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. 242 sont actuellement hospitalisées, dont 28 en réanimation. 758 personnes sont retournées à leur domicile.

Allier : 30 personnes sont décédées du Covid-19 à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. 36 sont actuellement hospitalisées, dont 10 en réanimation. 136 personnes sont retournées à leur domicile.

Alpes-de-Haute-Provence : 9 personnes sont décédées du Covid-19 à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. 17 sont...