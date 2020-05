Coronavirus : des athlètes français auraient été contaminés à Wuhan dès octobre

Les Jeux mondiaux militaires, qui ont réuni près de 10 000 sportifs représentant 100 nations, ont été disputés du 18 au 27 octobre. © Wan Xiang / XINHUA / XINHUA via AFP

Alors que les autorités viennent de découvrir qu'un homme aurait contracté le Covid-19 en France dès le mois de décembre 2019, il se pourrait que certains athlètes tricolores aient été contaminés, eux, dès octobre à Wuhan, en Chine. C'est en tout cas ce que pense la championne du monde de pentathlon moderne Élodie Clouvel, qui faisait partie de ce déplacement pour le compte des Jeux mondiaux militaires.

Le 25 mars dernier, la jeune femme de 31 ans était interrogée par Télévision Loire 7 sur sa crainte éventuelle de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, où la pandémie de nouveau coronavirus a été particulièrement virulente. Dans cet entretien passé inaperçu et repéré ce mardi 5 mai 2020 par nos confrères du Parisien, la sportive répondait par la négative : « Non, parce que je pense qu'avec Valentin (Belaud, son compagnon qui est également pentathlète, NDLR), on a déjà eu le coronavirus », développe Élodie Clouvel.

Beaucoup d'athlètes des Jeux mondiaux militaires ont été très malades

« Valentin a loupé trois jours d'entraînement. Moi j'ai été malade aussi. [...] J'ai eu des trucs que je n'avais pas eus avant. On ne s'est pas plus inquiétés que ça parce qu'on n'en parlait pas encore », poursuivait l'athlète française, selon laquelle beaucoup d'athlètes des Jeux mondiaux militaires (...) ont été très

