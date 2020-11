Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Aucune décision sur un couvre-feu à Paris, dit Matignon Reuters • 03/11/2020 à 10:35









CORONAVIRUS: AUCUNE DÉCISION SUR UN COUVRE-FEU À PARIS, DIT MATIGNON PARIS (Reuters) - Aucune décision n'a encore été prise quant à l'instauration d'un couvre-feu à Paris et en Île-de-France pour contrer l'épidémie liée au coronavirus, a fait savoir Matignon mardi, corrigeant des propos tenus plus tôt par le porte-parole du gouvernement. Une telle option "n'est absolument pas décidée à ce stade", ont fait savoir les services du Premier ministre, Jean Castex, dans un communiqué. "Une décision sera prise dans les prochains jours", en concertation avec la municipalité parisienne et la préfecture, ajoute-t-on. Matignon précise que le préfet de police a évoqué la possibilité de réinstaurer un couvre-feu consistant à "fixer une heure nocturne de fermeture des commerces autorisés à fonctionner" au regard de "certaines situations observées en soirée à Paris." Mardi matin sur BFM TV, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait annoncé l'imminence d'une telle décision. "Le ministre de l'Intérieur le précisera dans la journée. Un arrêté va sortir", a-t-il dit, évoquant l'instauration d'un couvre-feu entre 21h00 à 06h00, comme avant l'annonce du reconfinement. "On met en place des mesures difficiles pour les Français (...) C'est insupportable pour beaucoup de Français qui respectent les règles de voir d'autres Français qui ne les respectent pas et de voir qu'il y a un certain laisser-faire", a-t-il poursuivi, ajoutant que les préfets d'autres régions pourraient décider d'imposer un couvre-feu si nécessaire. (Elizabeth Pineau et Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

