Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Air France contrôlera la température de ses voyageurs Reuters • 09/05/2020 à 17:18









CORONAVIRUS: AIR FRANCE CONTRÔLERA LA TEMPÉRATURE DE SES VOYAGEURS PARIS (Reuters) - Air France a annoncé samedi qu'elle contrôlerait la température de ses voyageurs au départ de l'ensemble de ses vols à partir du 11 mai, début du déconfinement national, afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. Cette vérification systématique sera assurée au moyen de thermomètres infrarouges sans contact. Une température inférieure à 38°C sera requise pour pouvoir voyager. Les clients présentant une température supérieure à cette valeur pourront se voir refuser l'embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur, précise le transporteur aérien. Le port du masque sera également rendu obligatoire sur l'ensemble des vols, en application de la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports. (Caroline Pailliez, édité par Benoît Van Overstraeten)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.