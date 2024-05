Corentin Tolisso se confie sur sa remise en forme depuis son retour à Lyon

Coco le guerrier.

Gravement blessé au genou avec le Bayern Munich en 2018, Corentin Tolisso a passé plusieurs saisons à accumuler les pépins physiques, y compris depuis son retour à Lyon, à l’été 2022. Des blessures à propos desquelles il s’est confié à beIN Sports, dans une interview qui sera diffusée dans son intégralité samedi, avant la finale de Coupe de France face au PSG. « J’ai eu une rupture du ligament croisé en 2018, et à partir de ce moment-là, dans ma tête, ça a été compliqué parce que j’ai eu peur de prendre beaucoup de poids étant donné que je n’allais pas jouer pendant six mois , a confié le Gone. Je pense que mentalement, je me suis mis une restriction alimentaire qui a été beaucoup trop drastique. Et surtout pendant ma dernière année au Bayern Munich, j’avais beaucoup le stress de ne pas savoir ce que j’allais faire l’année d’après. Je pense que je l’ai mal géré dans la tête. » …

