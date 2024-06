Copa América : un terrain ouvert au prosélytisme

Alors que les équipes s’affrontent sur les terrains de la Copa América, une autre compétition se joue en coulisses : celle des influences religieuses et politiques. De la bénédiction du tournoi par des pasteurs évangéliques lors de la cérémonie d’ouverture à la stratégie politique de Joe Biden pour mobiliser les électeurs hispaniques, ce tournoi commence bel et bien dans un climat très particulier.

La température était douce à Atlanta jeudi dernier, à peine 20°C, ou près de 70°F pour parler comme les locaux, et tous les ingrédients étaient réunis pour que la Copa América débute en beauté. Dans ce bijou architectural et technologique qu’est la Mercedes-Benz Arena, nid des Falcons d’Atlanta et futur hôte du Mondial 2026, l’ambiance était électrique. Cette répétition générale sur le sol américain, prélude à la Coupe du monde qui se tiendra dans le pays de l’Oncle Sam, au Mexique et au Canada, promettait déjà son lot de frissons. Les gradins vibraient au rythme endiablé du reggaeton du chanteur colombien Feid, dont le show donnait le ton d’une compétition coorganisée par la CONMEBOL et la CONCACAF, fruit du partenariat stratégique entre les deux entités. Sur le terrain, l’attente était palpable : d’un côté, le retour triomphal des champions du monde argentins menés par le « presque local » Lionel Messi ; de l’autre le début officiel des Canadiens sur la scène continentale, quelques mois après avoir participé à leur première Coupe du monde depuis 1986.

God bless Copa América

Il ne manquait donc rien pour pouvoir lancer cette fête du football américain, si ce n’est… une prière. Et cela a été chose faite sous les regards le plus souvent surpris, voire éberlués des spectateurs. En effet, à la fin de la cérémonie, le pasteur évangélique paraguayen Emilio Agüero Esgaib (aucun lien de parenté avec « Kun » qui était d’ailleurs présent pour présenter le trophée), accompagné d’un pasteur américain, a béni la compétition, notamment avec le message suivant : « Jésus a dit : “Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance . ” Une vie pleine consiste à s’aimer les uns les autres, à se pardonner les uns les autres et à s’unir les uns aux autres. […] Dieu, nous te demandons de bénir le tournoi, les nations représentées, les équipes, les joueurs et les familles. Que ta paix et ta protection soient sur tous, au nom de Jésus, Amen. »…

Par Jonathan Leblanc, à Atlanta pour SOFOOT.com