Copa América : la Colombie tranquille face au Costa Rica, le Brésil se réveille contre le Paraguay

25 matchs de suite sans défaite pour la Colombie, qui dit mieux ?

Après sa victoire face au Paraguay mardi (2-1), la Colombie a enchaîné un deuxième succès de rang face au Costa Rica (3-0) dans le groupe D de cette Copa América, et ainsi décroché son ticket pour la suite des événements. Il n’y a pas vraiment eu match sur la pelouse de Glendale, où la bande de James Rodríguez, encore étincelant, s’est montrée supérieure dans tous les secteurs. Les Colombiens dominaient aisément les débats en première période lorsque Patrick Sequeira, le portier costaricain, est parti à la pêche et s’est rendu coupable d’une faute sur Jhon Córdoba. Penalty logique, transformé brillamment par Luis Díaz (30 e ), qui, à ce moment-là, fait déjà mieux que le Brésil, qui n’avait pas réussi à percer le mur dressé par le Costa Rica quelques jours plus tôt. En seconde période, Davinson Sánchez est venu corser l’addition d’un coup de tête sur corner (59 e ), et Córdoba a tué tout suspense quelques secondes plus tard d’une lourde frappe croisée (62 e ). Los Cafeteros n’ont plus perdu depuis… février 2022, et il va falloir se lever tôt pour aller s’en charger.…

AL pour SOFOOT.com