Copa América : Folarin Balogun cible d'insultes racistes

Comme la triste impression d’écrire la même chose, chaque semaines.

Auteur d’un magnifique but, Folarin Balogun a été la cible de propos racistes après la défaite des États-Unis face au Panama (2-1) lors de la Copa América 2024 dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans un communiqué, le joueur de l’AS Monaco a lui-même publié deux captures d’écran de messages à caractère raciste reçus, sur lesquelles on peut voir des emojis et photos de singes et de bananes. Selon plusieurs médias locaux, son coéquipier Timothy Weah, ancien joueur du PSG, a lui aussi été ciblé après avoir été exclu de la rencontre dès la 18 e minute de jeu.…

LL pour SOFOOT.com