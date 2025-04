Congrès du PS: Boris Vallaud annonce qu'il déposera une motion

Le président du groupe parlementaire des Socialistes et Apparentes, Boris Vallaud, après une réunion à Matignon à Paris le 16 décembre 2024 ( AFP / LOU BENOIST )

Le chef des députés socialistes Boris Vallaud, candidat à la succession d'Olivier Faure à la tête du PS, a annoncé mercredi qu'il déposerait bien une motion pour la prochaine étape du congrès du parti, appelant les autres candidats à "rejoindre cette démarche".

Très courtisé, le député des Landes apparaît comme celui qui pourrait faire pencher la balance au congrès du PS en faveur de l'un des deux camps qui s'opposent: celui du premier secrétaire sortant Olivier Faure et celui de ses opposants qui ont engagé une démarche pour se réunir.

Mais celui qui se présente comme le candidat de la "réconciliation" des différents courants socialistes n'entend visiblement pas se ranger derrière quiconque.

"Nous nous engageons pour porter ces orientations et cette exigence du rassemblement et de changement dans toutes les étapes du congrès et au-delà dans le fonctionnement quotidien du Parti socialiste", écrivent Boris Vallaud et les membres de sa motion "Unir" dans un communiqué.

"On continue de tendre la main à tous, on a identifié des points d'accord importants avec une grande partie des socialistes, peu importe leurs courants, et nous irons au texte d'orientation", décrypte un proche du chef des députés PS.

Six contributions générales ont été enregistrées au début du mois.

Étape suivante: la transformation, pour ceux qui le souhaitent, de ces contributions en textes d'orientation (ou motion), qui doivent être déposés samedi.

Seuls les premiers signataires des deux motions arrivées en tête d'un premier vote, le 27 mai, pourront ensuite concourir pour être premier secrétaire, lors d'un second vote le 5 juin.

Dans son communiqué, Boris Vallaud prône "un processus en deux temps", qui passe par "l'affirmation des socialistes" - valeur cardinale des opposants d'Olivier Faure qui lui ont longtemps reprochés d'être dépendant de LFI - et "un processus ouvert vis-à-vis de la gauche +de Glucksmann à Ruffin+", la formule d'Olivier Faure.

Cela dans l'optique "de parvenir à une candidature commune capable de battre le Rassemblement national" à la présidentielle de 2027.

L'époux de l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem propose également la création d'"un institut de formation et de recherche" sur le modèle de l'Institut la Boétie de La France insoumise et d'un "média des socialistes".