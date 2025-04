Congrès des Ecologistes: un vote sans suspense mais pas sans critiques

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier, le 25 février 2025 au Salon de l'agriculture à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les 16.000 adhérents écologistes votent de mercredi à vendredi pour choisir leur chef, et devraient sans suspense reconduire Marine Tondelier, qui a explosé médiatiquement depuis trois ans mais s'est attiré des critiques en interne, dans un parti qu'elle voulait apaiser.

Forte, avant même le vote, de 2.500 soutiens d'adhérents, la conseillère régionale des Hauts-de-France, âgée de 38 ans, ne fait pas mystère de sa certitude d'être réélue à la tête des Ecologistes.

Et sans doute dès le premier tour, face à trois concurrents moins médiatiques: l'ex-eurodéputée Karima Delli, le maire-adjoint de Paris Florentin Letissier et celle de Bordeaux Harmonie Lecerf-Meunier.

Mais celle qui déplorait lors de son élection en 2022 les querelles intestines régulières du parti n'a pas échappé aux tensions: ses opposants ont dénoncé un "manque de démocratie" au sein de la formation, mettant en cause la récente modification des règles électorales, au service selon eux de la secrétaire nationale.

"Mes opposants n'ont pas grand chose à redire au bilan de l'équipe sortante", rétorque Marine Tondelier. "Donc ils ont passé plus de temps à se plaindre des nouveaux statuts, pourtant écrits au consensus avec toutes les sensibilités du parti et votés par 74% des adhérents, qu'à parler d'écologie politique", ajoute la patronne des Verts, déjà en train d'écrire son discours pour son investiture le 26 avril.

Marine Tondelier a remporté la semaine dernière un premier vote sur la désignation d'une partie des membres du Conseil fédéral, mais ses opposants soulignent qu'elle n'a obtenu qu'une majorité relative.

"Quel que soit son score au poste de secrétaire nationale, elle n'aura pas de majorité", affirme un observateur, qui estime que "si elle n'a pas fait plus, c'est à cause de la participation, la plus faible historiquement pour un congrès".

Marine Tondelier compte, pour cette deuxième phase du congrès, sur 3.000 adhérents supplémentaires, qui n'avaient pas les six mois de cotisation nécessaires pour voter lors de la première phase.

En plus du vote pour la tête du parti, les militants sont aussi invités à choisir, par des votes uninominaux, le secrétariat exécutif (deux secrétaires nationaux adjoints, deux porte-parole et un trésorier).

"Le système électoral est fait pour qu'elle ait les six postes", remarque un écologiste, "mais il y a un sujet Eric Piolle".

- Incontournable à gauche -

Le maire de Grenoble Eric Piolle, 5 juin 2024 à l'Hôtel de Ville ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le maire de Grenoble, qui souhaite devenir porte-parole, a été évincé de la liste Tondelier, qui lui a préféré un candidat de la Manche issu de la ruralité, Guillaume Hédouin.

Mais Eric Piolle, premier maire écologiste d'une grande ville, a maintenu sa candidature et peut espérer l'emporter, au regard de sa notoriété.

Dans un email interne, Marine Tondelier a clairement appelé à voter pour M. Hédouin, arguant que s'il n'était pas élu, cela signifierait qu'elle a "essayé de donner plus de voix aux ruralités", mais que "les adhérents n'ont pas voulu".

Les militants doivent également voter pour les membres du bureau politique (12 membres, scrutin de liste à la proportionnelle), et devraient permettre à la députée Sandrine Rousseau d'être présente dans cette instance, malgré une modification du quota des représentants franciliens.

Pour l'observateur cité plus haut, "Marine élimine les gens pour être la seule candidate possible en 2027" lors de la présidentielle.

Des accusations qui exaspèrent Marine Tondelier, au regret de constater que "les congrès sont toujours l'occasion donnée aux journalistes de nous caricaturer en égoïstes querelleurs".

Malgré des reproches en interne sur sa gestion de l'affaire Julien Bayou, et sur l'échec cinglant des Européennes (5,5%), celle qui ne se déplace plus sans son emblématique veste verte préfère revendiquer ses succès.

Elle rappelle que depuis son élection, les Ecologistes ont gagné plus de 240.000 sympathisants et engrangé plus de 18.000 adhérents, et "n'ont jamais eu autant d'élus locaux et nationaux", ni eu une secrétaire nationale avec "autant de visibilité médiatique".

Elle se targue aussi d'avoir rendu son parti incontournable dans l'union de la gauche, après la dissolution de l'Assemblée nationale. "Mon travail à la fin du congrès sera d'être moteur de la construction de l'unité" pour 2027, souligne-t-elle.

Et si elle refuse de s'exprimer sur ses ambitions présidentielles, ses proches assurent qu'elle serait "la leader naturelle" s'il fallait désigner une candidature écologiste.