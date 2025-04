Conflit en RDC: le président togolais nouveau médiateur de l'UA

Le président togolais Faure Gnassingbé lors d'une visite à paris le 14 mai 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président togolais Faure Gnassingbé a accepté d'être le nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé dimanche le gouvernement togolais.

M. Gnassingbé succédera ainsi au président angolais Joao Lourenço, qui a renoncé le mois dernier à ce rôle qu'il occupait depuis 2022, après plusieurs vaines tentatives diplomatiques pour mettre fin aux hostilités dans la région.

Dans cette zone stratégique et riche en ressources minérales, une guerre oppose depuis plusieurs années l'armée congolaise au groupe armé M23, soutenu par le Rwanda et qui a notamment conquis ces derniers mois les deux grandes villes de Goma et Bukavu à la faveur d'une offensive éclair.

Dimanche, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a partagé un communiqué de l'Union africaine (UA) indiquant que M. Gnassingbé avait été nommé "médiateur de l'Union africaine entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo".

Un porte-parole de l'UA a confirmé l'authenticité du communiqué à l'AFP.

M. Dussey a remercié l'UA et ses pays membres "pour la confiance exprimée à l’égard du président Faure Essozimna Gnassingbé", assurant que ce dernier "contribuera activement à la recherche d’une paix durable, à la réconciliation et à la stabilité dans la région des Grands Lacs".

Depuis fin 2021, une demi-douzaine de trêves et cessez-le-feu ont été décrétés dans l'est de la RDC, avant d'être rapidement rompus.

Les efforts de médiation de l'Angola ont échoué, mais des représentants du M23 et de la RDC ont tenu des pourparlers sous l'égide du Qatar fin mars à Doha. Les présidents rwandais et congolais se sont également rencontrés à Doha.