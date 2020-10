Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conflans: Sept personnes, dont deux mineurs, déférées en vue de leur mise en examen Reuters • 21/10/2020 à 15:46









CONFLANS: SEPT PERSONNES, DONT DEUX MINEURS, DÉFÉRÉES EN VUE DE LEUR MISE EN EXAMEN PARIS (Reuters) - Sept personnes, dont deux mineurs, ont été déférées en vue de leur mise en examen notamment pour complicité d'assassinat en relation avec une activité terroriste dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Samuel Paty, a annoncé mercredi le procureur antiterroriste, Jean-François Ricard. Le professeur d'histoire-géographie a été décapité vendredi près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un réfugié russe d'origine tchétchène après avoir été la cible d'une campagne hostile de la part du père d'une élève pour avoir présenté des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. L'enquête a démontré que cette campagne visant Samuel Paty reposait sur des faits inexacts, a dit le procureur antiterroriste. Selon Jean-François Ricard, le meurtrier de Samuel Paty s'est directement inspiré des messages diffusés par ce parent d'élève et l'enquête a établi que des contacts avaient eu lieu entre les deux hommes avant le meurtre du professeur. (Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

