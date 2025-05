Comparution de l'automobiliste accusé d'avoir foncé dans la foule à Liverpool

Des policiers montent la garde devant le tribunal d'instance de Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 30 mai 2025. ( AFP / PETER POWELL )

Un Britannique accusé d'avoir foncé en voiture dans une foule festive lundi soir à Liverpool, faisant 79 blessés, a comparu vendredi, visiblement ému alors que lui étaient signifiés les sept chefs d'accusation retenus contre lui.

Paul Doyle, 53 ans, père de trois adolescents, habitant dans la banlieue de Liverpool (nord-ouest), où il a comparu, est notamment accusé de conduite dangereuse et blessures graves volontaires. Ces chefs d'accusation concernent six victimes dont un enfant de 11 ans dont l'identité restera protégée, sur décision du juge.

En costume noir, chemise blanche et cravate grise, Paul Doyle a décliné son nom, son âge et son adresse, et gardé la tête baissée et les mains jointes la plupart du temps. Il semblait retenir ses larmes quand il est entré dans la salle d'audience du tribunal, où le procureur Philip Astbury a affirmé qu'il avait foncé "délibérément" sur la foule, utilisant sa voiture "comme une arme".

"Il s'agit d’une enquête en cours. De nombreux témoins doivent être interrogés et de nombreuses images de vidéosurveillance doivent être analysées", a-t-il ajouté.

Une nouvelle audience est prévue le 14 août, durant laquelle Paul Doyle devrait plaider coupable ou non coupable. Une date provisoire de procès a été fixée au 24 novembre. Il pourrait durer de trois à quatre semaines.

Le suspect a été maintenu en détention vendredi.

Lundi soir, alors que des centaines de milliers de supporters du Liverpool FC se trouvaient en centre-ville pour la parade célébrant la victoire du club en championnat d'Angleterre de football, sa voiture était entrée dans une rue qui venait d'être rouverte pour laisser passer une ambulance, selon les premiers éléments de l'enquête.

La voiture avait été rapidement entourée par une foule de supporters, certains hostiles. L'un d'eux avait cherché à ouvrir sa portière, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

- désolation et chaos -

Le conducteur avait reculé, puis accéléré, zigzagant et heurtant des gens des deux côtés de la rue. Un homme avait été projeté sur le capot. Un enfant s'était retrouvé coincé sous la voiture, et une journée de célébrations s'était transformée en scènes de chaos et de désolation.

Paul Doyle avait été arrêté sur place, et la police avait très rapidement écarté la piste terroriste, précisant qu'il s'agissait d'un incident isolé.

Des policiers et ambulances sur le site où un automobiliste a foncé dans la foule, en marge d'un défilé pour la victoire de Liverpool en Premier League, le 26 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Elle avait aussi indiqué le soir même que le suspect était un Britannique blanc de 53 ans de la banlieue de Liverpool, et avait demandé au public de ne pas spéculer ou publier de fausses informations en ligne.

Les 79 blessés, tous Britanniques, sont âgés de 9 à 78 ans. Sept sont toujours hospitalisés, a déclaré jeudi la police locale.

"Les chefs d'accusation continueront à être examinés au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête", a précisé jeudi dans un communiqué la procureure en cheffe locale Sarah Hammond.

Elle a souligné que l'enquête n'en était qu'à ses débuts, avec "un volume considérable d'éléments" à étudier, dont "de nombreuses vidéos et témoignages".

Paul Doyle, marié depuis 20 ans, a été membre de la Royal Marine entre 1990 et 1994 et travaille dans la cybersécurité, selon certains médias britanniques.

Des photos sur les réseaux sociaux le montrent en vacances en famille, au Japon, en Inde ou aux îles Fidji. Il aurait aussi participé à des triathlons et escaladé le Kilimandjaro.