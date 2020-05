Comment Air France déconfine ses pilotes

Avant de reprendre du service, les pilotes doivent avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en 90 jours aux commandes d'un avion ou d'un simulateur approuvé. Cette expérience, fixée par les règles internationales et reprise dans les critères européens et français, prend toute son importance au moment où la majorité des pilotes des compagnies aériennes sont restés au sol ces dernières semaines.

Une logistique lourde et une programmation complexe doivent être mises en œuvre. Jean Fernandez, directeur général adjoint en charge des opérations aériennes d'Air France, explique comment la compagnie nationale déconfine et va rendre à nouveau opérationnels 2 000 pilotes, soit près de la moitié de ses effectifs, dès le mois de juin.

Situation inédite

Le programme minimum - 4 % des vols - va être progressivement musclé, avec 75 avions opérationnels en juin. « Les vols d'Air France ne se sont jamais totalement interrompus et on en comptait 40 quotidiens contre près de 1 000 en temps normal. Cette activité résiduelle a permis de faire voler majoritairement les 470instructeurs qui peuvent former ensuite les pilotes. Air France, dans un souci d'optimiser la sécurité des vols, a renforcé la règle internationale en instaurant une séance de 2 h 30 de réentraînement au simulateur en plus des quatre séances classiques annuelles », explique le patron des pilotes. Et ce ne sont pas

... Lire la suite sur LePoint.fr