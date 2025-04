Combattants chinois capturés en Ukraine: Pékin met en garde contre toute "manipulation"

Une image de passeports chinois, tirée d'une vidéo diffusée le 10 avril 2025 sur la page Facebook du président ukrainien Volodymyr Zelensky ( Facebook account of Volodymyr Zelensky / - )

La Chine a appelé mardi à éviter toute "manipulation politique" et tout "battage médiatique" dans l'affaire de ses deux ressortissants capturés en Ukraine après avoir combattu selon Kiev aux côtés de la Russie.

Ces deux combattants chinois présumés sont apparus lundi au cours d'une conférence de presse dans la capitale ukrainienne, assurant vouloir être échangés et appelant leurs concitoyens à ne pas suivre leur exemple.

"Nous exhortons les parties concernées à avoir une vision juste de la position objective et impartiale de la Chine et à s'abstenir de toute manipulation politique et de tout battage médiatique", a déclaré mardi Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Les autorités chinoises sont en train de vérifier les informations et les circonstances" autour de ces deux ressortissants, a-t-il précisé lors d'un point presse régulier.

L'Ukraine avait annoncé la semaine dernière la capture de ces deux citoyens chinois.

Pékin a démenti toute implication dans leur recrutement au sein des forces de Moscou.

Vêtus de treillis et menottes aux poignets, les deux hommes ont raconté en mandarin avoir été capturés lors de combats dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, après avoir rejoint les rangs de l'armée russe grâce à des annonces en ligne.

"J'espère que la Chine pourra m'échanger avec la Russie et l'Ukraine et me ramener en Chine", a déclaré l'un d'entre eux, identifié comme Zhang Renbo, 26 ans.

L'autre, identifié comme Wang Guangjun, 33 ans, a appelé ses "compatriotes qui veulent participer à la guerre en Ukraine" à ne pas le faire.

Ils se sont exprimés aux côtés de militaires ukrainiens armés et masqués, de sorte qu'il était impossible de savoir s'ils intervenaient de leur plein gré.

"La position du gouvernement chinois est claire et sans ambiguïté", a déclaré mardi Lin Jian, le porte-parole de la diplomatie chinoise.

"Nous avons émis des alertes de sécurité à de nombreuses reprises, demandant aux citoyens chinois de rester à l'écart des zones de conflit (...) et en particulier d'éviter de participer aux opérations militaires de quelque partie que ce soit", a-t-il souligné.

La Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise.

Mais elle n'a jamais condamné la Russie et a renforcé ses relations économiques, diplomatiques et militaires avec Moscou depuis le début de l'invasion russe en février 2022.