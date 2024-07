information fournie par So Foot • 02/07/2024 à 21:22

Cody Gakpo : « C'était la réponse que nous avions en tête »

Un Oranje plutôt pressé.

Excellent face à la Roumanie, Cody Gakpo a porté les Pays-Bas vers la victoire en ouvrant le score, puis en offrant le but du break à Donyell Malen. Désigné homme du match, l’attaquant de Liverpool s’est félicité de la bonne réaction de la sélection néerlandaise après une phase de poules très mitigée. « C’est bien d’avoir pu ouvrir le score comme ça et si tôt dans le match. Ensuite, la tension retombe. C’était la réponse que nous avions en tête , s’est-il félicité, cité par le media néerlandais NOS. Aujourd’hui, nous avons bien réagi par rapport au match précédent. Nous avons joué un bon match, marqué de bons buts et pratiqué un bon football par moments. C’est un bon pas dans la bonne direction. » La sélection désormais dirigée par Ronald Koeman a désormais rendez-vous avec la Turquie ou… l’Autriche en quarts de finale.…

TB pour SOFOOT.com