Clermont, une avalanche inévitable

La 18e défaite du Clermont Foot en Ligue 1 cette saison, face à l’Olympique lyonnais (0-1) ce dimanche soir, a sonné la fin de l’aventure pour le club auvergnat. Promu dans l’élite en 2021, il va retrouver l’étage inférieur au terme d’une saison interminable.

Un petit coup d’œil dans le rétro permet de se rendre compte de l’ironie du destin : il y a cinq mois jour pour jour, après la 15 e journée, le Clermont Foot 63 était 17 e de Ligue 1, devançant uniquement un Olympique lyonnais à la dérive. Le temps a depuis filé à une vitesse folle, tout comme l’OL qui se bat désormais pour une place qualificative en Coupe d’Europe. Quant aux Clermontois ? Figés dans le temps, ils n’ont jamais trouvé les ressources pour sortir des places de relégables, qu’ils n’ont quittées qu’une seule fois – au terme de la 4 e journée – pour celle de barragiste, traînant même l’étiquette de lanterne rouge depuis la 20 e journée. Un calvaire pour une équipe qui n’avait pas suffisamment d’armes dans la course au maintien, à l’image de la défaite de ce dimanche soir contre l’OL, moins flamboyant que les dernières semaines, mais assez froid pour s’imposer sans plusieurs cadres, tout en expédiant définitivement son ancien colocataire de zone rouge en Ligue 2. Trois ans après la toute première accession de Clermont en Ligue 1, c’est la fin d’une belle histoire.

Une mission sauvetage entamée trop tard

L’espoir restait toutefois de mise, pour les Auvergnats, à l’entame de cette avant-dernière journée. Déjà parce qu’ils avaient réussi à faire tomber l’OL – qui, il est vrai, était dans une autre dimension à l’époque – à l’aller, mais aussi parce que la mission sauvetage comenée par Sébastien Bichard n’était pas si désastreuse, avec 8 points pris en 9 journées depuis l’arrivée du technicien pour accompagner Pascal Gastien, soit une moyenne de 0,89 point par match. Une cadence qui, si elle avait été tenue sur toute la saison, aurait potentiellement permis à Clermont d’accrocher les barrages et de jouer le maintien jusqu’au bout. Trop tard : ce qui semblait relever du miracle ne s’est finalement pas produit, et le CF63 devra retourner à sa vie d’avant, en espérant rebondir au plus vite pour faire l’ascenseur dès l’an prochain. Ce sera sans Pascal Gastien qui, après sept années dont le point d’orgue aura été la montée en 2021, sera pour la 264 e et dernière fois sur le banc clermontois dimanche prochain, à

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com