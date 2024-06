information fournie par So Foot • 20/06/2024 à 15:46

Classement FIFA : L'Argentine au top, pas de changement pour la France

Le retour du classement que personne ne comprend.

Ce jeudi, la FIFA a publié le nouveau classement FIFA, mis à jour juste avant le début des compétitions continentales. Par rapport au dernier classement, rien ne change sur le podium avec la première place pour l’Argentine, suivie de la France et de la Belgique. Aucune entrée ou sortie dans le top 10, mais quelques inversions sont à noter notamment entre le Brésil et l’Angleterre, désormais respectivement quatrième et cinquième.…

MV pour SOFOOT.com