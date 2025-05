Claire Lelarge, enfin démarquée du cancer

Plus d’un an après avoir été diagnostiquée d’un lymphome de Hodgkin, Claire Lelarge a disputé ses premiers matchs en compétition, dont deux en tant que titulaire. À 31 ans, la milieu de terrain du LOSC (D2) prend une revanche sur la vie et revient plus affamée que jamais. Portrait.

Au Domaine de Luchin, son sourire illumine les quelques mètres carrés de pelouse, au cœur de la maison des Dogues. Difficile d’imaginer qu’un an et demi plus tôt, Claire Lelarge a été diagnostiquée d’un cancer. Sous le soleil nordiste, chanceux pour l’occasion, sa bonne humeur transpire. La trentenaire semble très à l’aise. « Je n’ai jamais été aussi en forme depuis que j’ai contracté la maladie ! » , dit-elle en préambule. Si certains pourraient évoquer une certaine pudeur à raconter ce combat, Claire déroule son histoire.

« J’étais en train d’apprendre que j’allais mourir »

Sa vie a basculé en fin d’année 2023, seulement quelques mois après sa signature au LOSC. Les premiers symptômes sont brutaux et inquiétants. « J’étais tout le temps malade. Je ne pensais qu’à dormir. Je n’avais aucune énergie, je ne reconnaissais pas mon corps, rembobine-t-elle. C’ était très compliqué, car le club avait des attentes, mais je n’avais pas les mots pour expliquer ce qu’il se passait. C’était la pire période de ma carrière. » Quelques jours plus tard, sa santé s’aggrave encore. Alors qu’elle passait le Nouvel An avec des amis, son corps était méconnaissable. « J’avais gonflé au niveau de la clavicule. Mon bras était bleu et avait triplé de volume. J’avais une énorme poche sous l’aisselle. » …

Propos recueillis par LQ.



Photos : LOSC Medias.

Par Léa Quinio, à Lille pour SOFOOT.com