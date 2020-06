Christophe Castaner ne veut pas lâcher le ministère de l'Intérieur

Christophe Castaner lors d'une conférence de prese en mars 2020. © - / FranceTV / AFP

Les rumeurs vont bon train. Mais le remaniement ministériel qui serait dans les tuyaux depuis plusieurs semaines n'a toujours pas eu lieu. Et Emmanuel Macron n'a pas encore officiellement évoqué ce sujet. Plusieurs ministres seraient néanmoins en danger. Parmi eux, Christophe Castaner, qui a remplacé Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur en octobre 2018, à en croire le JDD. Mais l'ancien délégué général de La République en Marche espère pouvoir survivre à un éventuel remaniement. C'est ce qu'il confie dans les colonnes du Parisien, dans un entretien où il se fait l'avocat des forces de l'ordre et défend son action et les récentes décisions, comme l'interdiction de la pratique de l'étranglement.

"Oui, je souhaite rester ministre de l'Intérieur", assure l'actuel locataire de la place Beauvau, que l'on dit fragilisé, tout en étant conscient qu'"aucun ministre n'est propriétaire de sa fonction". "C'est une décision qui ne m'appartient pas", ajoute-t-il, balayant les rumeurs le concernant. "Le nombre de personnes qui rêvent du poste sera toujours plus élevé que ceux qui siégeront dans ce fauteuil. Tous ceux qui se prononcent sur un remaniement ne savent rien. Il défend également le duo qu'il constitue avec Laurent Nunez, son secrétaire d'Etat, avec qui il aimerait bien continuer à l'issue d'un éventuel

