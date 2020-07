Christophe Castaner en a terminé avec son calvaire !

Seize mois après sa nomination place Bauveau, Christophe Castaner quitte le ministère de l'Intérieur. © - / FranceTV / AFP

Nommé ministre de l'Intérieur le 16 octobre 2018, Christophe Castaner avait dans sa manche beaucoup d'atouts pour plaire ! Il jouissait de la pleine confiance de président de la République ainsi que de celle du Premier ministre, une double protection rare sous la Ve république tant les relations entre la Place Beauvau et l'hôtel de Matignon ont tendance à se tendre au fil des mois. Issu d'une gauche moderne, libérale et attachée à l'ordre, ce natif d'Ollioules dans le Var succède à un Gérard Collomb vieillissant qui en 16 mois n'avait pas eu le temps de marquer de son empreinte un ministère clé. Les premiers jours, on loue sa connaissance des cabinets ministériels (il a travaillé avec Catherine Trautmann à la Culture en 1997, avec Michel Sapin à la Fonction Publique et à la Réforme de l'État au début des années 2000), sa proximité d'élu de terrain (16 ans maire de Forcalquier), sa bonhomie non feinte et son dynamisme.

Las, en quelques mois, les couleurs virent au terne. Les difficultés des forces de l'ordre à contenir les mouvements des Gilets jaunes ; sa présence un samedi soir particulièrement agité dans une boîte de nuit ; ses gaffes à répétition (lorsqu'il accuse les Gilets jaunes de « suivre les consignes de Marine Le Pen » ou quand à l'Assemblée nationale, il affirme en juin 2019 que « le phénomène de

