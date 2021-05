Christian Estrosi : « Il est urgent de protéger ceux qui font respecter l'autorité »

Profondément ébranlés par le meurtre du brigadier Éric Masson, à Avignon le 5 mai dernier, les syndicats de policiers ont manifesté ce mercredi 19 mai, à Paris, mobilisant 35 000 personnes (syndicats) avec un objectif commun : s'assurer du soutien de la population pour « sa police républicaine » et réclamer des peines plus lourdes pour les agresseurs de force de l'ordre. Au lendemain de cette mobilisation, réunissant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et des responsables politiques de tous bords, parmi lesquels Christian Estrosi, le maire de Nice et président de la commission consultative des polices municipales, en appelle à l'exécutif et partage pour Le Point ses propositions pour « renforcer l'autorité de l'État et des policiers ».

Le Point : Pourquoi était-ce important pour vous de manifester, ce mercredi, aux côtés des policiers ?

Christian Estrosi : Parce que notre pays traverse une crise d'autorité. Elle n'est pas nouvelle, mais s'aggrave et depuis plusieurs années. Les chiffres du ministère de l'Intérieur parlent d'eux-mêmes : de 2004 à 2019, le nombre de policiers blessés en mission est passé de 3 842 à 6 760 et on compte déjà 727 policiers blessés sur le premier trimestre de 2021. Il est urgent d'inverser le cours des choses et protéger ceux qui sont là pour faire respecter cette

... Lire la suite sur LePoint.fr