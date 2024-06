Christian Eriksen, plus qu’une belle histoire

Trois ans après son malaise cardiaque lors du dernier Euro, Christian Eriksen porte encore la sélection danoise à bout de bras. Outre son incroyable histoire, le milieu de terrain enchaîne les performances de haute voltige. Récit d’un retour.

12 juin 2021, Danemark-Finlande, 43 e minute de jeu : Christian Eriksen s’écroule. La fête tourne au drame. Le milieu de terrain danois est victime d’un malaise cardiaque, son pronostic vital est engagé. Massé directement sur le terrain, le gamin de Middelfart s’en sort, miraculeusement. Trois ans plus tard, tout semble revenu à la normale : le meneur de jeu de 32 ans vient d’effectuer trois belles performances avec son pays, dans le groupe C de l’Euro 2024, et affrontera ce samedi l’Allemagne en huitièmes de finale.

L’étincelle de la Danish Dynamite

Six mois après son accident, Eriksen, ne pouvant plus évoluer en Italie à cause du pacemaker (stimulateur cardiaque) qu’il porte désormais en lui, se refait la cerise en Premier League. D’abord à Brentford, puis à Manchester United : en deux saisons, il comptabilise au total 51 titularisations avec les Red Devils . Pas mal pour un homme à qui l’on avait prédit une fin de carrière. S’il n’est pas un titulaire indiscutable à MU (seulement 22 matchs de championnat disputés cette saison), le Danois a très vite rejoué avec sa sélection, où il reste un patron. De retour sous les couleurs danoises dès mars 2022, il marque un but face aux Pays-Bas en n’ayant joué qu’une mi-temps. Rebelote dès le match suivant face à la Serbie, lors duquel il porte le brassard de capitaine. Il ne manquera ensuite que 4 (à cause d’une blessure à la cheville et au genou) des 26 rencontres suivantes avec le Danemark. Quelques semaines avant le début de la compétition en Allemagne, Eriksen ne pouvait cacher son impatience : « Mon objectif était de revenir au plus haut niveau lorsqu’on m’a dit que je pouvais encore jouer au football. Cela fait maintenant trois ans, et je n’ai pas oublié ce qui s’est passé. Mais ce n’est pas quelque chose qui me retient. Je suis simplement impatient de jouer. » …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com