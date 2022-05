Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en Catégorie A augmente légerement en avril

Le nombre de demandeurs d'emploi dans cette catégorie s'élève à 3.178.600 en avril, selon les données de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).

Le logo de Pôle Emploi le 8 février 2022. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Les chiffres se maintiennent. Selon une note du ministère du Travail, publiés mercredi 25 mai, le nombre de chômeurs de catégorie A a très légèrement progressé en avril, avec 9.300 demandeurs d'emploi en plus par rapport à mars (+0,3%), à 3,179 millions. C'est la première hausse mensuelle depuis avril 2021 .

Mais la Direction des statistiques du ministère (Dares) ne commente pas les données mensuelles, trop volatiles, privilégiant les évolutions trimestrielles. Les derniers résultats trimestriels publiés fin avril avaient fait état d'une nette baisse de 5% au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, soit 170.000 inscrits en moins en catégorie A, à 3,193 millions en moyenne sur les trois mois.

Dans l'ensemble, une baisse des demandeurs d'emploi depuis avril

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) reste en avril en baisse de 0,7% par rapport à mars et s'établit à 5,456 millions (-40.600), selon la Dares. Au premier trimestre, la baisse était de 2,7% à 5,533 millions en moyenne.

Evolution du taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) en France depuis le 1er trimestre 2010, derniers chiffres au T1 2022 ( AFP / )

Lors de la passation de pouvoir lundi avec son successeur au ministère du Travail, Olivier Dussopt Elisabeth Borne s'est félicité d'un taux de chômage en baisse. "Je suis fière aujourd'hui de quitter ce ministère alors que le plein emploi est à portée de main , le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes est au plus bas depuis 40 ans et jamais autant de Français n'avaient eu un travail", a-t-elle déclaré en guise de bilan.