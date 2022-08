Chômage des jeunes : une légère baisse dans le monde en 2022, selon l'OIT

Le nombre de chômeurs devrait reculer de 2 millions par rapport à 2021, pour atteindre 73 millions cette année, a indiqué l'Organisation internationale du travail.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Un prévision optimiste. Selon une note de l'OIT parue jeudi 11 août, le nombre des jeunes chômeurs devrait baisser en 2022 à travers le monde, tout en restant s upérieur à son niveau d'avant la pandémie de coronavirus , avec des écarts toujours majeurs entre les pays mais aussi entre hommes et femmes.

Leur nombre devrait reculer de 2 millions par rapport à 2021, pour atteindre 73 millions cette année , a indiqué l'Organisation internationale du travail dans un rapport publié à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Ce chiffre reste supérieur de 6 millions au niveau de 2019, avant la pandémie. "La reprise de l'emploi des jeunes est en retard par rapport à celle des adultes" au niveau mondial, constate l'OIT, qui souligne que déjà pendant la pandémie les 15-24 ans avaient connu une perte d'emploi en pourcentage beaucoup plus importante que les adultes.

Les femmes plus concernées que les hommes

Sans surprise, les jeunes femmes sont toujours moins bien loties que les jeunes hommes : en 2022, l'OIT prévoit que 27,4 % d'entre elles auront un emploi , contre 40,3 % des jeunes hommes. Cet écart hommes/femmes a montré peu de signes de réduction au cours des deux dernières décennies, et est plus important dans les pays à revenu moyen inférieur.

Évolution du taux de chômage dans la zone euro depuis septembre 2005 ( AFP / )

La reprise du marché de l'emploi des jeunes devrait par ailleurs diverger entre les pays à revenu faible et intermédiaire, d'une part, et les pays à revenu élevé, d'autre part. Les pays à revenu élevé sont les seuls qui devraient atteindre des taux de chômage des jeunes proches de ceux de 2019 d'ici à la fin de 2022, tandis que dans les autres pays, ils devraient rester supérieurs à leurs niveaux d'avant la crise.

En Europe et en Asie centrale, le taux de chômage des jeunes devrait être supérieur de 1,5 point de pourcentage à la moyenne mondiale en 2022 – 16,4 % contre 14,9 %, respectivement. Selon l'OIT, " des progrès substantiels ont été réalisés dans la réduction du chômage des jeunes – tant pour les femmes que pour les hommes – mais les chocs réels et potentiels de la guerre en Ukraine risquent fort d'affecter les résultats".

8,4 millions de nouveaux emplois en Afrique

Les Etats arabes affichent le taux de chômage des jeunes le plus élevé et celui qui augmente le plus rapidement, avec une projection à 24,8%. En Afrique, le taux de chômage des jeunes de 12,7 % masque, selon l'OIT, le fait que de nombreux jeunes ont choisi de se retirer complètement du marché du travail. Le rapport se penche également sur les secteurs créateurs d'emplois. L'OIT estime que les 15-24 ans sont les mieux placés pour bénéficier de l'expansion des économies plus durables.

Graphique sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, France entière hors Mayotte ( AFP / )

Ainsi, 8,4 millions d'emplois supplémentaires pourraient être créés pour les jeunes d'ici à 2030 grâce à la mise en oeuvre de mesures politiques dites "vertes" et "bleues", grâce notamment aux investissements dans les énergies propres et renouvelables, l'agriculture durable, le recyclage et la gestion des déchets.

Le rapport souligne par ailleurs que la modélisation suggère qu'atteindre une couverture universelle d'internet à haut débit d'ici à 2030 pourrait conduire à une augmentation nette de 24 millions de nouveaux emplois au niveau mondial, dont 6,4 millions occupés par des jeunes.

Les investissements dans la santé peuvent créer de l'emploi

Enfin, les simulations de l'OIT suggèrent que les investissements dans les services de santé , les soins de longue durée et l'éducation - des secteurs qui emploient de nombreux jeunes travailleurs et en particulier de jeunes travailleuses - pourraient permettre la création de 17,9 millions d'emplois supplémentaires pour les jeunes d'ici à 2030.

Pour la directrice générale adjointe de l'OIT pour les politiques, Martha Newton, " ce dont les jeunes ont le plus besoin, c'est de marchés du travail qui fonctionnent bien , avec des opportunités d'emplois décents pour ceux qui participent déjà au marché du travail, ainsi que des opportunités d'éducation et de formation de qualité pour ceux qui doivent encore y entrer".