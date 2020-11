Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: La production industrielle a progressé plus qu'attendu en octobre Reuters • 16/11/2020 à 07:29









CHINE: LA PRODUCTION INDUSTRIELLE A PROGRESSÉ PLUS QU'ATTENDU EN OCTOBRE PEKIN (Reuters) - La production industrielle en Chine a progressé en octobre à un rythme plus important qu'attendu, tandis que les ventes au détail ont poursuivi leur rétablissement, montrent lundi des données officielles, sur fond de rebond de la deuxième économie mondiale après le déclin provoqué par la crise du coronavirus. D'après les données du Bureau national de la statistique (BNS), la production industrielle a augmenté le mois dernier de 6,9% en rythme annuel, dans la lignée de sa progression en septembre. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 6,5%. Le secteur industriel chinois se rétablit de manière spectaculaire de la paralysie de l'activité provoquée plus tôt cette année par l'épidémie de coronavirus, aidé en cela par des demandes solides à l'exportation. Alors que la crise sanitaire est globalement sous contrôle en Chine, les consommateurs ont recommencé à dépenser et à contribuer ainsi à la relance économique. Les ventes au détail ont affiché en octobre une progression de 4,3% en rythme annuel, une hausse inférieure au consensus qui ressortait à +4,9% mais un rythme supérieur au mois précédent (+3,3%). Le rétablissement de l'économie chinoise semble s'accélérer au quatrième trimestre, porté par un rebond de la demande et par les mesures de soutien déployées par Pékin. Toutefois la nouvelle vague de contaminations au coronavirus constatée en Europe et aux Etats-Unis, accompagnée de mesures sanitaires strictes en réponse, jette une ombre sur les perspectives économiques mondiales. (Gabriel Crossley et Kevin Yao; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.