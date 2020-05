Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: L'activité du secteur manufacturier progresse encore en mai Reuters • 31/05/2020 à 11:41









CHINE: L'ACTIVITÉ DU SECTEUR MANUFACTURIER PROGRESSE ENCORE EN MAI PEKIN (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en mai pour un troisième mois consécutif alors que les entreprises ont repris leur activité après la fin des mesures de confinement généralisé pour lutter contre le coronavirus. Cependant, les confinements qui continuent autour du globe associés à une faible demande pourraient peser sur la reprise de l'économie. L'indice PMI manufacturier officiel a ralenti à 50.6 en mai contre 50.8 le mois précédent, mais reste au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit d'une progression relativement conforme au consensus, qui donnait un indice à 51. L'économie chinoise s'était contractée à 6.8% au premier trimestre pour la première fois depuis l'introduction des statistiques officielles sur la croissance, alors que la propagation du coronavirus et les mesures de confinement strictes paralysaient l'activité. Bien que l'activité économique ait repris, plusieurs fabricant sont en difficulté la demande extérieure ayant chuté. La demande intérieure reste elle aussi faible dans un contexte où les inquiétudes quant à la progression du chômage et la crainte d'une deuxième vague de contamination se font sentir. Une étude portant sur le secteur des services chinois montre que l'activité a progressé à un rythme plus rapide en mai au fur et à mesure de la levée des mesures de confinement. (Stella Qiu et Gabriel Crossley; version française Camille Raynaud)

