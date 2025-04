Chikungunya à La Réunion: le directeur du CHU veut des renforts

Le directeur général du centre hospitalier de La Réunion Lionel Calenge a déclaré avoir demandé l'envoi de renforts médicaux pour faire face au pic de l'épidémie de chikungunya ( AFP / Richard BOUHET )

Le directeur général du centre hospitalier de La Réunion Lionel Calenge a déclaré dimanche avoir demandé l'envoi de renforts médicaux pour faire face au pic de l'épidémie de chikungunya, qui a déjà fait six morts sur l'île.

"Le pic épidémique avait été annoncé pour mi-avril par les épidémiologistes. Nous y sommes", a affirmé Lionel Calenge sur RMC, ajoutant que le CHU "est en première ligne dans cette situation de crise".

"Tous les jours depuis plusieurs semaines, on accueille entre 30 et 40 patients atteints de +chik+ sur nos deux services d'urgence", ce qui génère "vraiment une grosse tension sur nos capacités", alerte le directeur.

Il détaille: "Nombre de lits insuffisant", "taux d'occupation en médecine et en chirurgie de 95%", "581 patients hospitalisés pour +chik+ depuis le début de l'année, avec 127 patients en pédiatrie, 46 en néonatologie et réanimation néonatale".

Pour faire face à une "hausse de l'activité aux urgences de 12% sur le dernier mois", il indique avoir eu "le renfort de trois médecins de la réserve sanitaire".

"On a demandé également six médecins supplémentaires au niveau national", ajoute-t-il.

Des échantillons pour les tests de dépistage lors de l'épidémie de Chikungunya au CHU de Saint-Denis de La Réunion, le 10 avril 2025 ( AFP / Richard BOUHET )

Début avril, le CHU avait déclenché le plan blanc, dispositif qui permet de déprogrammer certaines opérations ou de rappeler des personnels en congés dans les hôpitaux, face à une augmentation importante de l'activité des urgences liée à la prise en charge des patients atteints de chikungunya.

Ce plan blanc a permis "l'ouverture de 14 lits de médecine supplémentaires", ainsi que la transformation des "hôpitaux de semaine en médecine post-urgence" et la déprogrammation de 300 opérations, explique le responsable.

"On a recruté des paramédicaux, des infirmiers, des personnels paramédicaux, on a eu plus de difficultés par rapport aux médecins", témoigne-t-il.

Le président Emmanuel Macron se rendra dans l'océan Indien pour une tournée de cinq jours à partir de lundi, qui comprend des étapes à La Réunion et Mayotte.

Les autorités sanitaires ont recensé six décès liés au chikungunya depuis le début de l'année à La Réunion et observent l'amorce de baisse de l'épidémie sur l'île, où plus de 100.000 personnes pourraient avoir été infectées.