Cherki au PSG, pour quoi faire ?

Le PSG a officiellement fait de Rayan Cherki une recrue potentielle pour son prochain mercato estival. Mais une question se pose : pour quelle raison ?

Le football français est atteint de vampirisme. Dans le rôle du méchant suceur de sang, le Paris Saint-Germain. Dans le rôle de la blonde effrayée, l’Olympique lyonnais. En effet, comme annoncé par L’Équipe ce mercredi, le PSG a transmis une première offre de 15 millions d’euros (12 millions d’indemnités et 3 de bonus) pour s’attacher les services de Rayan Cherki. Soit un an après l’arrivée de Bradley Barcola en provenance de l’OL et quelques semaines après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. De quoi interroger sur la volonté sportive et organisationnelle du club parisien, mais également sur les objectifs de Cherki, à la carrière toujours naissante.

Aller au PSG, mais pour jouer où ?

En août 2023, Bradley Barcola rejoignait ainsi la capitale au terme d’un petit bras de fer avec la direction lyonnaise. Critiqué, notamment par les supporters des Gones, le transfert du jeune ailier s’inscrivait pourtant dans une certaine logique. D’abord concernant le profil du joueur, à savoir un ailier percutant, venu apporter une réelle plus-value sur les ailes – voire pallier le départ (déjà acté) de Mbappé sur le long terme. Ensuite, concernant la construction de son parcours, puisqu’à son arrivée, Barcola ne s’était affirmé avec les pros que depuis une demi-saison, et disposait donc du temps nécessaire pour s’affirmer. Le reste de l’histoire a semble-t-il donné raison au néo-international français. Dès lors, comment expliquer cette démarche similaire du PSG pour Cherki ?…

Propos de Rayan Cherki tirés de So Foot #215.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com